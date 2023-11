Copernico, studenti al freddo: riscaldamento ko

Prato, 27 novembre 2023 – Impianti di riscaldamento vecchi e spesso poco controllati, risultato: non c’è anno scolastico in cui non si debba raccontare degli studenti al freddo.

Stamani al Calamandrei di Sesto Fiorentino gli studenti sono stati rimandati a casa. In un’altra scuola di Firenze c’è stata una protesta degli studenti per la stessa ragione.

A Prato è rimasto al freddo il liceo Copernico di viale Borgovalsugana. Lo spiega Alberto Corsi, presidente provinciale di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia: “Nella giornata di lunedì gli studenti del Copernico mi hanno contattato per segnalare la situazione insostenibile che stanno vivendo a causa dell’ennesimo guasto all’impianto di riscaldamento. Da anni il problema del riscaldamento nella scuola di viale Borgo Valsugana viene portato all’attenzione dagli studenti. Anche oggi il liceo ha dovuto sospendere le lezioni a causa delle temperature nelle aule. Evidente che servano degli interventi immediati e strutturali per risolvere definitivamente il problema, non é possibile che ogni anno i ragazzi debbano rimanere al freddo al punto da costringerli a seguire le lezioni con sciarpe e cappelli”