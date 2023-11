Termosifoni spenti, studenti rimandati a casa

Firenze, 27 novembre 2023 – Termosifoni freddi e temperature glaciali questa mattina nella sede principale del Calamandrei di Sesto Fiorentino in via Milazzo tanto che tutte le classi sono state rimandate a casa. Un disagio certo non nuovo, quello del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento nel plesso, che si era verificato negli anni scorsi e che già aveva dato segni preoccupanti anche pochi giorni fa: venerdì scorso infatti per un problema che aveva riguardato una specifica area 15 classi su 36 non avevano potuto fare lezioni mentre sabato la situazione è stata ripristinata.

Oggi un gruppo di genitori e di studenti, particolarmente arrabbiati, ha incontrato il dirigente scolastico Francesco Ramalli: “A loro – racconta il preside – ho rappresentato la situazione e anche il fatto che io stesso, già all’inizio della scuola quindi con temperature estive, ho chiesto alla Città Metropolitana, competente per questo tipo di manutenzioni, di intervenire per una verifica sugli impianti che non è avvenuta. In seguito ci sono state molte altre interlocuzioni compreso quelle di questi giorni: la situazione viene monitorata più volte al giorno ma stamani si è verificato un blocco del riscaldamento e, visto il microclima interno e le temperature gelide anche all’esterno, non era davvero possibile fare lezione. Dopo l’intervento dei tecnici della Città Metropolitana le temperature stanno tornando alla normalità e oggi pomeriggio contiamo di effettuare i corsi previsti”.