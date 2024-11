Scuola di Schignano, al via i lavori: "Aule pronte per il prossimo anno"

"Sono partiti i lavori per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico della scuola di Schignano. Abbiamo rispettato l’impegno preso con i genitori nonostante difficoltà e ritardi con cui, nostro malgrado, ci siamo dovuti confrontare".

L’annuncio atteso dalle famiglie dei bambini della scuola materna di Schignano arriva ieri dalla sindaca di Vaiano, Francesca Vivarelli. "I tempi previsti per la fine lavori sono tali da consentirci di avere un margine di sicurezza per poter dire che la scuola può essere pronta per l’inizio del prossimo anno scolastico", rassicura la prima cittadina.

Che cosa prevede l’intervento al plesso scolastico di Schignano? Si tratta di un progetto che consta di un impegno economico complessivo di circa un milione di euro e prevede una complessiva riqualificazione strutturale sia con la messa in sicurezza statica che di quella sismica dell’edificio. Con il cantiere si provvederà al rifacimento e alla messa in sicurezza della copertura, al miglioramento sismico, all’adeguamento impiantistico e all’efficientamento energetico. Un’opera importante per la comunità vaianese: "Per realizzare l’operazione di ristrutturazione ed adeguamento, la Regione Toscana ha messo a a disposizione oltre 560 mila euro, mentre altri 48mila euro arrivano dai Fondi europei destinati alle Aree interne. Al resto, infine, farà fronte il Comune con le proprie risorse di bilancio", si legge in una nota dell’amministrazione comunale.

È stata la Provincia di Pistoia, in quanto stazione appaltante “qualificata” per gestire gare superiori ai 500 mila euro, a seguire le procedure che si sono concluse con il perfezionamento del contratto e l’avvio dei lavori. Secondo il cronoprogramma stilato, la conclusione dei lavori alla scuola di Schignano, il collaudo e la restituzione dell’edificio alla comunità - salvo imprevisti - è fissata in tempo per la ripresa delle attività scolastiche.

La giunta aveva approvato il progetto esecutivo dell’adeguamento sismico e dell’efficientamentro energetico poco prima della metà di agosto scorso, dopo aver incontrato ad inizio dello stesso mese una folta delegazione di mamme: in quell’occasione gli amministratori hanno chiarito tutti gli aspetti relativi al cantiere che darà un nuovo volto più sicuro all’edificio della materna.