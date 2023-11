Scrutatori di seggio, aperte le liste. Domande fino a fine novembre

I cittadini iscritti nelle liste elettorali e in possesso dei requisiti

di idoneità possono chiedere di essere inseriti nell’elenco delle persone idonee all’ufficio di presidente o di scrutatore di seggio elettorale. Fino al 30 novembre è possibile chiedere di essere inseriti nell’elenco degli scrutatori. Tra i requisiti è necessario essere in possesso del diploma di scuola media inferiore (oppure scuola dell’obbligo). Non possono fare richiesta coloro che hanno più di 70 anni alla data delle elezioni, sono dipendenti dei ministeri dell’Interno, delle Poste e dei Trasporti, sono in servizio nelle forze armate. I moduli per presentare domanda come scrutatore

si possono scaricare dal sito del Comune di Montemurlo (www.comune.montemurlo.po.it) sezione modulistica.

Le domande vanno presentate al ’Servizio elettorale’

(via Toscanini, 1 - 59013 Montemurlo) o all’indirizzo pec di posta [email protected].