Scoppia incendio dentro un appartamento. Intervengono i pompieri

Paura ieri pomeriggio intorno alle 17,30 per un incendio scoppiato all’interno di un appartamento in via Ristori. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco insieme a una autobotte e l’autoscala. L’occupante dell’appartamento è stato trovato fuori dall’abitazione. Le sue condizioni erano buone ma è stato portato in ospedale per accertamenti. I vigili del fuoco hanno spento l’incendio velocemente. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme. Restano da capire le cause che hanno dato origine all’incendio.