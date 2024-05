Scontro in galleria, grave motociclista di 65 anni

Prato, 12 maggio 2024 – Grave incidente all’interno della galleria della Madonna della Tosse sulla 325: sono rimasti coinvolti un motociclista di 65 anni e una 23enne alla guida di una auto.

Lo scontro è avvenuto alle 8 di stamani, domenica 12 maggio. Ad avere la peggio è stato il 65enne che è stato trasportato con l’elisoccorso a Careggi per fratture agli arti inferiori. La donna invece è stata portata al Santo Stefano: le sue condizioni non sono gravi. La polizia municipale di Prato ha chiuso la galleria per permettere i soccorsi e ha deviato la viabilità sulla vecchia strada. La dinamica è al vaglio della polizia municipale: secondo i primi elementi raccolti pare che lo scontro tra i due mezzi sia stato frontale.