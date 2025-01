Scacco all’illegalità. Recuperati 1,2 milioni di tasse non pagate

Scacco all’illegalità. La polizia municipale di Montemurlo nel giorno dedicato a San Sebastiano, patrono del corpo, fa un bilancio delle attività svolte nel 2024, un anno positivo sotto molti aspetti e che ha visto un’intensa attività di controllo del territorio, di prossimità e di lotta agli illeciti economici e ambientali, con una particolare attenzione all’equità che porta a risultati straordinari con un accertamento di tasse comunali non pagate pari a 1,2 milioni di euro.

I numeri dei controlli e dei risultati raggiunti dal comando di via Toscanini sono molto positivi con un organico che ritorna nel 2024 a pieno regime.

"A Montemurlo il controllo del territorio è efficace e puntuale. A dimostrarlo sono i numeri del rapporto annuale dell’attività della polizia municipale, che certifica gli esiti importanti ottenuti dal nostro comando - dice il sindaco Simone Calamai -. Questi risultati sono frutto della dedizione e dell’impegno costante di tutto il corpo della polizia municipale, un organico che è stato rafforzato nei numeri e che ha raggiunto risultati straordinar". Un lavoro che spazia a 360 gradi in tutti gli ambiti di competenza e che ha visto gli agenti impegnati in controlli interforze, in verifiche di tipo ambientale ed edilizio, in pattuglie per garantire la sicurezza stradale e quella urbana con attività di prossimità nelle varie frazioni e nei parchi cittadini.

"Grazie ai 18 agenti in servizio abbiamo potuto programmare e portare a termine numerosi servizi e controlli del territorio - spiega la comandante Enrica Cappelli –. Nonostante le difficoltà nell’utilizzo di alcune strumentazioni, come l’autovelox per questioni normative, con tutto il personale a disposizione abbiamo potuto concentraci sul sovraffollamento abitativo o i controlli preventivi sulle nuove partite Iva aperte a Montemurlo. Inoltre, l’adozione di nuovi gestionali, come il PagoPa dal 2021 o il portale per le notifiche digitali hanno portato ad una gestione più tempestiva della pratiche".

Tra le attività più rilevanti nel corso del 2024 il progetto ’Equità’, per il recupero delle tasse comunali non pagate: gli agenti di polizia municipale, congiuntamente agli operatori di Sori e Alia, hanno recuperato risorse per un ammontare superiore a 1 milione e duecentomila euro.

I controlli della polizia municipale, attraverso un’ attività mensile di coordinamento, si sono concentrati sulla verifica dell’evasione di Tari e Imu, suolo pubblico, pubblicità (cartelli e insegne), e sanzioni, effettuando accertamenti direttamente nelle ditte. Sono state effettuate 46 uscite, dal 1 gennaio al 31 dicembre, controllate 106 attività produttive e le posizioni individuali dei titolari e dei dipendenti trovati all’interno dell’attività. Delle 106 attività controllate – corrispondenti a 113 utenti per Alia - sono stati scoperti 53 evasori totali.