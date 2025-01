Scacchi, un successo. E i giorni raddoppiano

Grande successo per il gioco degli scacchi alla biblioteca comunale Bartolomeo Della Fonte, tanto che il Comune ha deciso di raddoppiare l’appuntamento settimanale con un pomeriggio interamente dedicato agli under 18, i bambini e i ragazzi che hanno difficoltà, per impegni scolastici a partecipare agli incontri del mercoledì sera. Il primo appuntamento con gli scacchi per bambini e ragazzi è per il prossimo venerdì 24 gennaio dalle 17 alle 19. Non occorre prenotarsi, basta aver voglia di giocare o, per i principianti assoluti, d’imparare le regole di base del gioco. A disporre le scacchiere sui tavoli della saletta multimediale della biblioteca ci sarà Andrea Stanzani, il montemurlese, appassionato di scacchi, grazie al quale è nata l’iniziativa. Andrea fornirà anche una prima alfabetizzazione al gioco degli scacchi ai principianti assoluti. "Gli scacchi in biblioteca stanno riscuotendo un grandissimo interesse da parte di persone di tutte le età- dice l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero -. Abbiamo avuto fino a 40 persone a serata, ma i più piccoli avevano difficoltà a trattenersi fino a tardi per gli impegni scolastici. Così, grazie alla disponibilità di Andrea Stanzani, abbiamo organizzato il pomeriggio con gli scacchi per gli under 18. Un gioco che stimola l’intelligenza e la socialità". Sempre in tema di scacchi, resta invariato l’appuntamento del mercoledì sera alle 21, in occasione dell’apertura fino alle 23 della biblioteca, con gli scacchi alla biblioteca della Fonte per appassionati di tutte le età. Per informazioni si può contattare la biblioteca Della Fonte telefono 0574-558567