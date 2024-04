Saracinesche abbassate . Dipinti contro il degrado

Un dipinto per ogni saracinesca abbassata in via Mazzini. Ma anche un progetto da estendere a tutto il centro storico. E’ questa l’idea della pittrice e scultrice Lauraballa, che ha lo studio proprio nella stessa via, per valorizzare attraverso l’arte una delle principali strade di accesso al centro storico ormai impoverita di negozi e attività. "Da tempo – spiega Lauraballa – mi sto impegnando per rivalutare la strada dove lavoro e i suoi fondi sfitti. Dapprima con l’installazione temporanea di coni tessili, "Coni Art", all’interno dei fori delle saracinesche, adesso con la decorazione dei bandoni dei negozi da tempo vuoti. Ho iniziato con il negozio al civico 20, dopo una lunga e non finita ricerca dei proprietari per farmi dare il permesso e così conto di fare con gli altri anche se appunto non sarà semplice rintracciarli". Per questa sua opera di riqualificazione Lauraballa lancia un appello. "Chiunque avesse avanzi di smalti per il ferro colorati da barattare per questo progetto si faccia avanti – precisa Laura Balla – Sono già molte le persone che entrano in studio anche solo per farmi i complimenti per quello che sto facendo". Tutto questo in collaborazione del comitato di commercianti "Io C’entro", che ha come obiettivo proprio quello di far rinascere il centro e collaborare a rendere bello anche il brutto per permettere, a chi attraversa il centro, di ammirare opere d’arte piuttosto che degrado. "Grazie al comitato – continua Lauraballa – è piu semplice far circolare le notizie ed inoltre è molto importante per collaborare, sviluppare e condividere idee nuove per rendere più bella e vivibile la nostra città". Un progetto simile è stato realizzato in via Muzzi dove alcuni dei pannelli, installati a protezione dei fodi sfitti, sono stati decorati dai ragazzi dell’Opera Santa Rita attraverso il progetto Arte diffusa.

Monica Bianconi