Santorezzo, aperta una farmacia. La zona non aveva ancora il servizio

È stata inaugurata la nuova farmacia comunale di Santorezzo che porta servizi sanitari di prossimità in una frazione attualmente sprovvista.

La terza farmacia comunale Farmacom di Montemurlo ha aperto in via Labriola 243/s in un noto polo commerciale della zona, dove si trovano altri negozi ed esercizi di ristorazione. Il Comune di Montemurlo ha fortemente voluto coprire il servizio che risultava da tempo vacante, poiché tutti i bandi fatti in passato per l’assegnazione della farmacia erano andati deserti. La valutazione fatta, dunque, dall’amministrazione comunale e dalla società consortile, non è stata di tipo commerciale, ma bensì sociale, finalizzata prevalentemente a fornire un servizio di prossimità ai cittadini della zona. La società di cui fanno parte il Comune di Montemurlo, socio di maggioranza, quello di Vernio, Poggio a Caiano e Carmignano, qualche mese fa ha acquisito l’immobile di circa 250 metri quadrati.

La farmacia porta così un importante servizio sanitario e di salute per tutti i residenti di Santorezzo che fino ad oggi erano costretti a spostarsi a Bagnolo o ad Oste. La nuova farmacia propone tutti i servizi già presenti nelle altre farmacie Farmacom: oltre alla vendita di farmaci, è presente il laboratorio galenico per le preparazioni di medicinali personalizzati, utilizzando sostanze attive ed eccipienti, sotto la supervisione di un farmacista esperto, i servizi di autoanalisi (misurazione pressoria, della glicemia) ed è dotata di un magazzino per stoccare i medicinali. L’intento è stato quello di migliorare orari e servizi per la cittadinanza e apportare efficienza e innovazione.

Nel giugno del 2006 la farmacia Comunale 2 di Fornacelle-Montemurlo, si trasferisce nei nuovi locali di Via Montalese,6 21 e nel 2010 la farmacia Comunale 1 di Oste-Montemurlo si sposta nella nuova sede della Misericordia. Anche gli studi medici della Farmacom si sono trasferiti nella medesima sede con l’ampliamento del numero degli ambulatori con medici di base e vari specialisti.

Al termine dell’inaugurazione del nuovo punto vendita di Santorezzo il sindaco ha ricordato con affetto e stima la dottoressa Lucia Cecconi, prima direttrice di Farmacom, scomparsa lo scorso febbraio.

Silvia Bini