Santissimo Rosario: concerto per ricordare Spadini

Un concerto dedicato a Riccardo Spadini a cinquant’anni dalla sua scomparsa. Stasera terzo appuntamento con il IV Festival Musicale d’Autunno a Poggio a Caiano. Alle 21 nella chiesa del Santissimo Rosario insieme al maestro e chitarrista Marco Annunziati si esibiranno Alberto Bologni e Marta Silvestrini ai violini, Marina Molaro alla viola e Alice Gabbiani al violoncello. Ci sarà anche un narratoreattore Andrea Giuntini che reciterà le "poesie e riflessioni" lasciate dal musicista. "Riccardo Spadini – racconta il maestro Annunziati – era un mio carissimo amico musicista scomparso nel lontano febbraio del 1973 in un tragico incidente stradale, aveva diciotto anni. La mia vita è stata stravolta, fisicamente e moralmente in tutti questi anni, ma il tempo trascorso con lui, una infanzia e una giovinezza felice e spensierata, mi ha lasciato ricordi indelebili, avvicinandomi alla musica e alla chitarra classica in particolare. Dopo tanto tempo ho sentito il bisogno, in questo anniversario del 50esimo dalla scomparsa, di ricordarlo attraverso le sue profonde e meravigliose poesie e riflessioni di un giovane già ’uomo’ e le musiche per chitarra e quartetto di archi che ho composto diversi anni indietro e dedicate a Riccardo, sostenute anche da una pubblicazione".

Oggi, al cinema-teatro Ambra a Poggio a Caiano, alle 16,30 ci sarà il Mago Cecchini con il suo "Occhio alla mano lesta. MagiComi Comedy". Per informazioni 346.3005217.