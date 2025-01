Sant’Anna e Iolo offrono 16 posti

Otto posti disponibili per il servizio civile 2025. Lo comunica l’Oratorio sant’Anna per due progetti: "Giovani orizzonti" e "L’educazione è passione".

Il bando è rivolto a giovani dai 18 ai 29 anni e la scadenza per la presentazione delle domande è il 18 febbraio. Il progetto nei quali saranno impegnati i giovani del servizio civile si rivolge a minori italiani e stranieri in situazione di svantaggio per competenze personali e sociali, per offrire un ambiente sicuro e stimolante.

Le attività socioeducative saranno progettate per favorire la partecipazione attiva dei minori, incoraggiando la loro espressione creativa, la condivisione di esperienze e la costruzione di relazioni positive. Il progetto "L’educazione è passione" ha l’obiettivo di prevenire e contrastare l’emarginazione e il disagio giovanile, promuovendo l’educazione, la valorizzazione di sé e l’autostima nei ragazzi che frequentano l’oratorio nel tempo libero.

Per i contatti: viale Piave 18 e 347-110695. Per le domande: www.poloeducativosantanna.it.

Otto posti per il servizio civile sono proposti anche dalla Misericordia di Iolo per un impegno di 25 ore settimanali per dodici mesi. Le domande devono essere presentate solo online: https://domandaonline.serviziocivile.it, tramite Spid entro il 18 febbraio alle ore 14.

Supporto disponibile presso la sede della Misericordia, via Aurelio Saffi, 18 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12, telefono: 0574-620878, [email protected].