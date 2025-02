San Valentino. Storie d’amore con Pecci Night

San Valentino al Pecci stasera, con Centro Pecci Night: dalle 16 alle 24 apertura straordinaria e se ci entrassi dentro?, il programma di incontri, performance e musica sperimentale realizzato in collaborazione con Kinkaleri, Nub Project Space e Ooh-sounds. Si parte con due attività in collaborazione con Black History Month Florence, il festival progettato dal centro culturale The Recovery Plan. Dalle 16 alle 19 il workshop Figlie della terra di mezzo della coreografa ed educatrice Ofelia Balogun (posti limitati con prenotazione obbligatoria sul sito del Pecci), un’indagine dell’ascolto di sé e dell’altro attraverso movimento, ritmo e scrittura. Alle 19 il talk con l’artista Theophilus Imani e la curatrice Mistura Allison sull’eredità e la storia delle congreghe panafricane. La serata prosegue con un’edizione speciale dedicata a San Valentino di Dentro l’opera, il momento di racconto e approfondimento delle opere che fanno parte delle mostre temporanee e della collezione permanente del Pecci. Alle 20.30 lo storico dell’arte Giorgio Di Domenico ripercorre la storia d’amore e arte di Peter Hujar e David Wojnarowicz, all’interno della mostra dedicata al fotografo americano. A seguire, la curatrice Elena Magini approfondisce una delle opere più iconiche delle collezioni del Pecci: Jacqueline di Andy Warhol. Il percorso si conclude con il direttore Stefano Collicelli Cagol che racconta The Kiss di Louis Fratino, parte della mostra personale Satura, che dopo il successo di pubblico e critica è stata prolungata all’11 maggio.

Il programma di live ha inizio con Save the last dance for me di Alessandro Sciarroni, coreografo di fama internazionale e Leone d’oro alla Biennale Danza 2019. La performance, a cura di Kinkaleri nell’ambito di Body To Be, ridà vita alla Polka Chinata, una danza di corteggiamento della tradizione bolognese di inizio Novecento (prenotazione obbligatoria) presentata in due turni, alle 21 e alle 22.45. Infine, alle 22 la performance site-specific 100 keybords del sound artist giapponese Asuna, a cura di Nub Project Space e OOH-sounds, un’esperienza uditiva che evoca l’intreccio di un motivo tessile.