Sacchi neri, abbandoni e indagini : "240 blitz ambientali in un anno"

I controlli ambientali diventano terreno per uno scambio politico al vetriolo. Il vicesindaco Alberto Vignoli e l’assessore alla polizia municipale Giuseppe Forastiero rimandano al mittente le accuse del capogruppo di Fratelli d’Italia in merito gli abbandoni di sacchi neri.

"Credo che Meoni faccia una narrazione distorta della realtà. - dice l’assessore Forastiero -. Il Comune di Montemurlo da anni combatte con forza il fenomeno degli abbandoni con controlli mirati della polizia municipale. Solo nel 2024 le verifiche ambientali sono state 240, svolte su iniziativa propria del Comune o su delega dell’autorità giudiziaria, che hanno portato a 12 comunicazioni di notizia di reato, di cui 4 con sequestri e 21 verbali per violazioni di natura amministrativa e 4 sopralluoghi per verifica delle ordinanze. Questo significa che quasi ogni giorno dell’anno la nostra polizia municipale si è dedicata alla lotta all’abbandono dei rifiuti e così sta continuando a fare in questi primi mesi del 2025".

Ogni qualvolta che la polizia municipale individua un abbandono analizza il contenuto dei sacchi neri e avvia le indagini:"La nostra polizia municipale sta lavorando per ricostruire la filiera della produzione dei capi d’abbigliamento o degli scarti tessili, rinvenuti all’interno dei sacchi neri abbandonati sul territorio. Si tratta di una procedura lunga, poiché le ditte che abbandonano i sacchi non si trovano tutte a Montemurlo. Le indagini servono per far pagare chi smaltisce illegalmente gli scarti tessili o i rifiuti e per non far ricadere i costi della raccolta e delle smaltimento sulle tasche dei montemurlesi onesti. Potremmo chiamare subito Alia per far rimuovere i sacchi abbandonati, ma così non riusciremmo a risalire ai responsabili e pagherebbe la comunità di cittadini che smaltiscono correttamente i rifiuti e pagano la Tari".

Silvia Bini