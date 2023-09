"Ruote nella storia a Prato: l'Aci oggi inizia il suo viaggio"

Oggi terza di ‘Ruote nella storia’ a cura di Aci. Il ritrovo è alle 8.30 in piazza del Comune a Prato, alle 9.15 ci saranno il briefing e la partenza in direzione Seano, Agliana, Oste, e Montemurlo. Quaranta le auto che sfileranno durante la parata. Alle 10 proderanno in piazza della Costituzione a Montemurlo, dove ci sarà la sosta espositiva. Mezz’ora più tardi la ripartenza in direzione Montemurlo e alle 10.40 la prima prova cronometrata con partenza da via Freccioni. A cui poi farà seguito una seconda. Alle 11.30 ci sarà l’arrivo e la sosta alla Rocca di Montemurlo, dieci minuti dopo partirà la visita guidata alla Pieve di San Giovanni e ai giardini della Rocca a cura dell’associazione Il Borgo della Rocca. Dopo il pranzo, alle 15.30 ci sarà la ripartenza verso Prato, con la seconda prova cronometrata e poi arrivo alla sede dell’Aci di via Ferrucci dove ci saranno le premiazioni delle vetture. "In questa iniziativa si coniugano passione, turismo e sport", spiega il presidente di Aci Prato, Federico Mazzoni (nella foto). "Una volta arrivati in sede in via Ferrucci premieremo gli equipaggi in base alle prove di regolarità – aggiunge il direttore Claudio Bigiarini -, e ci sarà anche il premio per il miglior abbigliamento legato alla storicità del mezzo".