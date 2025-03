Rotary Club Prato, incontro con Anter su ambiente ed energie rinnovabili

Prato, 11 marzo 2025 - Un incontro all'insegna dell'attenzione verso le tematiche ambientali, nel quale sono state gettate le basi per future collaborazioni nell'ottica del bene comune e dell'interesse della collettività. Si è tenuto al ristorante Interludio di via Pomeria l'incontro del Rotary Club Prato che ha ospitato una rappresentanza direttiva di Anter, l'associazione nazionale tutela energie rinnovabili. Per l'occasione la conviviale diurna è stata presieduta dal vicepresidente del Club, l'avvocato Guido Giovannelli (il presidente del Rotary Prato è il dottor Claudio Barbarisi), alla presenza di 31 persone fra soci e ospiti. A parlare delle attività di Anter sono stati il fondatore Antonio Rainone, il presidente Alessandro Giovannini, il presidente onorario Leonardo Masi e il direttore Lohengrin Becagli.

Il Rotary sia come linee guida internazionali che come Club di Prato è da sempre sensibile verso le tematiche ambientali. Ad esempio promuove al Pin una borsa di studio con la quale si premia la migliore tesi legata alla tematica ambientale. Il dialogo con Anter, che si occupa anche di promozione delle energie rinnovabili nelle scuole, è stato quindi naturale. Durante il dibattito si è parlato anche del progetto di Anter 'Un Comune per Amico', recentemente presentato al Senato e che vuole unire cittadini e istituzioni in un percorso di transizione ecologica. La rappresentanza dell'associazione ha poi raccontato a 360 gradi l'idea che c'è dietro l'associazione e il suo ruolo attivo nella promozione delle rinnovabili.

“Abbiamo voluto incontrare Anter per consentire all'associazione di esporre ai nostri soci la genesi, lo sviluppo e gli attuali progetti – commenta l'avvocato Giovannelli -. Un dialogo nel corso del quale abbiamo trovato piena sintonia nell'attenzione verso le tematiche ambientali. Le testimonianze del fondatore Rainone, del presidente Giovannini, del presidente onorario Masi e del direttore Becagli hanno suscitato grande interesse fra i socie e hanno posto le basi per future occasioni di collaborazione”.

“Considerata l'attuale situazione climatica – aggiunge il presidente Giovannini -, è necessaria una sempre più stretta collaborazione fra le istituzioni e tutte le associazioni presenti sui territori. Quello dei cambiamenti climatici è un argomento che ci richiede un'assunzione di responsabilità totale verso le future generazioni. Una sensibilità che abbiamo pienamente riscontrato nell'incontro col Rotary Club Prato. Un'associazione con cui ci sono tutti i presupposti per collaborare a progettualità comuni”.