Rlc Sistemi vittoriosa. E ora c’è Senigallia

Il sogno play-in è ancora vivo per la RLC Sistemi. Alla Pfp serviva una vittoria a Pontedera per continuare a sperare di agganciare la sesta posizione, l’ultima buona per accedere alla post season. E le ragazze di coach Pilli non hanno deluso, strappando un successo di grande importanza sul parquet del fanalino di coda del campionato di Serie B Femminile. Nonostante la differenza in classifica e il fatto che le padroni di casa avessero conquistato appena due punti dall’inizio del torneo, le laniere hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per aggiudicarsi la sfida, mettendo così fine alla striscia di quattro sconfitte consecutive. Una sfida, quella valevole per la 12° giornata del girone di ritorno, cominciata malissimo per Billi e compagne, che nel primo periodo non hanno trovato nemmeno un canestro. Non che Pontedera abbia fatto molto meglio, ma al 10’ la formazione pratese doveva recuperare un 9-0 di svantaggio. Nel secondo periodo è arrivata, puntuale, la reazione delle ospiti, capaci di riequilibrare il duello, con il tabellone luminoso a recitare 19 pari all’intervallo. Nonostante l’inerzia favorevole alla RLC Sistemi, l’incontro è proseguito sui binari dell’equilibrio fino all’ultimo quarto, quando le locali hanno dovuto alzare bandiera bianca. Mandroni ha chiuso da miglior marcatrice della Pfp con un bottino di 11 punti. In classifica, le laniere sono salite a quota 24 punti, restando così in corsa per la qualificazione al play-in, distante appena due lunghezze. A tre turni dal termine della stagione regolare, la RLC Sistemi è legittimata a sognare, ma sabato sarà fondamentale vincere ancora. Alla palestra Toscanini è attesa Senigallia, dodicesima forza del campionato con 18 punti. La squadra marchigiana, vittoriosa all’andata per 66-57, non sta attraversando un momento positivo, avendo alle spalle quattro ko di fila. Prato ne dovrà assolutamente approfittare, per ritrovare quel successo che sul parquet amico manca dal 22 febbraio.

Francesco Bocchini