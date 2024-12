Rivista del Buzzi: Le Pagliette tornano con un giallo al Politeama

Iniziate le prove e i biglietti per la Rivista del Buzzi sono in vendita. Le Pagliette si preparano a tornare in scena: "Sappitù chiestao" è il titolo della nuova Rivista, ma quest’anno la novità è il genere. E’ un giallo in versione "verd-noir" dove goliardi più o meno giovani, fra ex studenti e pagliette ancora tra i banchi di scuola, saranno impegnati in un’indagine minuziosa e intricata, alla ricerca delle tradizioni cittadine scomparse.

In due ore di spettacolo al Politeama, le Pagliette porteranno avanti varie inchieste per scoprire chi ha fatto sparire le tradizioni laniere, dal cibo al cardato, passando per il dialetto. Il finale è top secret. "Nemmeno gli attori hanno in mano l’ultima pagina del copione. Aspettiamo tutti in teatro, per divertirsi, per riflettere sulla città, fare del bene e scoprire come andranno a finire le indagini – commenta Gabriele Villoresi, presidente dell’associazione Club delle Pagliette, che assieme a Dario Carmannini, presidente del club goliardico, ci tiene a ringraziare chi ha collaborato -. Ci sono tanti amici che in qualche modo continuano ad aiutarci nell’organizzazione della rivista come il dirigente scolastico dell’istituto Buzzi, Marinelli, padre Attilio della parrocchia del Sacro Cuore e la presidente del Politeama, Beatrice Magnolfi, che sono stati disponibilissimi nel concedere gli spazi per le prove".

Alla regia il debutto di Claudio Chiti mentre gli altri autori sono Marco Pugi e Simone Leoni. Sul palco oltre 40 attori e circa 30 ballerini suddivisi in due corpi di ballo: le Buzzy Monkey e le Buzzi Belles coreografati, anche per questa edizione, da Emanuele Iervolino e Viola Vannucchi. Le musiche, con riferimenti alla polizia municipale, alla cucina cinese e alla sindaca Bugetti, sono realizzate da Simone Papi e Fabio Fantini. A curare i costumi di scena Nicoletta Coppini e Romina Valentini mentre il trucco verrà realizzato da Micol Passini.

La locandina, che rappresenta un ispettore alla ricerca della pratesità, è stata realizzata da Alessandro Mattei e sarà raffigurata anche nel "Buzzino" la storica statuetta venduta al termine dello spettacolo per raccogliere fondi da destinare in beneficienza ad associazioni del territorio.

La prima andrà in scena giovedì 27 marzo alle 21; le repliche successive sono fissate per venerdì 28 e sabato 29 marzo, sempre alle 21. Domenica 30 marzo doppio spettacolo alle 16,30 e alle 21. I biglietti sono già disponibili al botteghino del Politeama, nei punti vendita Boxoffice Toscana e online su www.ticketone.it (costo da 10 a 30 euro).