Ritrovarsi a 50 anni dal diploma. Festa con prof della 5A Dagomari

Festa grande alla storica trattoria da Lapo per i 50 anni dal diploma degli alunni della 5°A del Dagomari dell’anno scolastico 197273. Ritrovarsi dopo tanti anni, un po’ invecchiati e sicuramente maturati, ha permesso di apprezzare maggiormente i valori dell’amicizia, che non furono ritenuti importanti ai tempi della scuola. Per validi motivi mancavano alla cena nove ex compagni e compagne. La temutissima professoressa Elena Guidotti è stata felice di accogliere l’invito. Nella foto i partecipanti alla serata di emozioni: Tiziana Agresti, Morena Borselli, Iliana Borgi, Franco Briganti, Elena Cappellini, Maria Castellani, Gianna Calamai, Marzia Corsi, Gerarda Iannotta, Katia Loreti, Cristina Moradei, Gabriella Moradei, Andrea Nuti, Stefania Polidori, Patrizio Pasquetti, Roberto Stramazzo, Viberto Vannucchi, professoressa Elena Guidotti.