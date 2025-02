Ristoratori del futuro, al Datini un incontro tra studenti e Fipe Confcommercio

Prato, 10 febbraio 2025 - Un incontro tra gli imprenditori del mondo della ristorazione e gli studenti dell’Istituto Alberghiero Datini: è quello che si svolgerà domani, quando la scuola pratese ospiterà una delegazione della Fipe Confcommercio. Ad intervenire saranno, in particolare il presidente Fipe Tommaso Gei, la vicepresidente Simona Marinai ed il vice-vicario Vincenzo Galliano. Davanti a loro, le classi quarte e quinte dell’Istituto, quelle che si avvicinano maggiormente ad entrare a contatto con il mondo del lavoro. L’obiettivo dell’incontro sarà proprio sensibilizzare i giovani ristoratori del futuro rispetto alle opportunità che fornisce la professione, con i componenti di Fipe che diffonderanno informazioni utili e si presteranno a rispondere alle domande.

I focus dell’appuntamento saranno tre, come gli interventi. Inizierà Tommaso Gei, con “Fare impresa nel mondo della ristorazione anche grazie al supporto di Fipe”, seguito da Simona Marinai, che si concentrerà sul tema dell’imprenditoria femminile. Chiuderà Vincenzo Galliano, che parlerà in rappresentanza del Gruppo MCDonald, con un punto sulla ristorazione nei grandi gruppi. “Momenti come questo – è il commento di Tommaso Gei – sono davvero fondamentali per trasmettere una cultura del nostro lavoro alle nuove generazioni. Andare fisicamente nelle scuole, a parlare faccia a faccia con gli studenti, consente di accorciare le distanze tra adulti e giovani, e li avvicina alla professione fugando i naturali dubbi di chi ha ancora tutto da iniziare”. “Siamo molto felici di questa collaborazione – aggiunge la preside, Francesca Zanoni – perché per il nostro Istituto è fondamentale il rapporto con il territorio, con i professionisti del settore. Il taglio degli incontri è molto interessante, siamo sicuri che saranno momenti di accrescimento autentico per gli studenti”.