Ristoranti, il Pepenero dice addio a via Zarini. E Chef Republic si arrende

Prato, 28 giugno 2024 – Via Zarini perde lo storico e conosciutissimo ristorante Pepenero mentre viale della Repubblica perde Chef Republic. In questo caso a giocare un tiro mancino ai titolari sono stati i lavori infinito allo stabile che si trova all’altezza del Tribunale. Un cantiere che ha reso la pizzeria gourmet praticamente invisibile e che ha costretto i gestori a dire addio al sogno imprenditoriale.

"Abbiamo provato a resistere, ma è giunto il momento, per noi, di alzare bandiera bianca. Ci arrendiamo. Deponiamo gli utensili da cucina, la passione, l’arte, la maestria di fondere insieme i sapori del sud con le tradizioni del nord, i sorrisi ai tavoli, gli abbracci e le attenzioni. Lo Chef Republic, dopo quasi nove anni nel cuore della scena gastronomica di Prato, chiuderà definitivamente domenica 2 giugno. Per scelta, non nostra. Avevamo un sogno: lo abbiamo realizzato. Grazie ai nostri sacrifici. Grazie alla vostra fiducia. Non ci è stato concesso di coltivarlo oltre. Insieme, abbiamo superato la pandemia. E, sempre insieme, volevamo superare, ancora, il duro e lungo periodo di lavori per la ristrutturazione dello stabile. Ci stavamo riuscendo: vi abbiamo visti sedere ai nostri tavoli a far da cornice ai piatti nonostante ci fossero polvere e impalcature. Ma abbiamo dovuto fare i conti, concedeteci il gioco di parole, con i conti e con chi conta perché ha potere. Ce l’abbiamo messa tutta orgogliosi e fieri del nostro staff, della meravigliosa famiglia che siamo. Le circostanze attuali non ci consentono di proseguire un giorno di più, ma noi non ci fermiamo. Grazie, di cuore, a tutti. Per averci accompagnati, sostenuti", il messaggio postato su Facebook dai titolari Marco e Peppe.

Addio anche per il Pepenero che ha chiuso in via Zarini per restare all’interno del tennis club Etruria con una formula un po’ diversa da quella del ristorante diventato punto di riferimento. Il locale di via Zarini è stato dato in gestione, a breve è attesa l’apertura.

Sempre in tema di ristoranti dopo l’inaugurazione di La Nassa, il ristorante targato Billi in piazza Mercatale è atteso anche l’ex chef di Pepenero Alberto Sparacino che ha deciso di mettersi in proprio dopo l’esperienza fianco di Mirko Giannoni. Chef dalle grandi qualità, ha iniziato giovanissimo a 21 anni, abbandonati gli studi di Ingegneria, ha deciso di dedicarsi completamente alla cucina, entrando nella brigata di Gaetano Trovato da Arnolfo. Ora è atteso in piazza Mercatale.