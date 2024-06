Prato, apre in centro il terzo ristorante dei Billi. Aragosta nel menù con vista mura

Prato, 19 giugno 2024 - "Ho appena finito di preparare e di stampare il menù. È tutto pronto". Gualtiero Billi, nel nuovo locale La Nassa in piazza Mercatale 136, sorride con la sua cordialità, affinata in oltre 55 anni di esperienza nel settore della ristorazione e dell’accoglienza. "Con me, c’è mia figlia Martina che ha 24 anni e si è da poco laureata. È stata lei con il suo entusiasmo e la sua freschezza a farmi intraprendere questa nuova avventura. Proponiamo solo pesce fresco e come dice il nome ’La Nassa’, la nostra specialità sono le aragoste. E tutto il pescato di giornata".

"La Nassa" accoglie i clienti a pranzo e cena, tutto l’anno (esclusa la pausa di metà agosto), con chiusura domenica sera e lunedì. La neodottoressa Martina Billi, fresca di laurea all’università Iulm, si occuperà della ’tecnologia’ e dell’organizzazione del ristorante. "È bravissima, ha studiato per diventare manager in questo settore e ha tutte le carte in regola, infatti è la titolare – aggiunge il padre – io da senior, grazie anche all’aiuto di mia moglie Nadia, la seguirò e le darò consigli".

Billi che ha 85 anni e non lo diresti, spiega come è nata l’idea del nuovo ristorante: "Stavo cercando un locale già da prima del Covid e avevo messo gli occhi su piazza Mercatale, poi ho incontrato i titolari del locale che era in questo fondo, visto che volevano smettere per vicende familiari e mi sono convinto che era il posto giusto, sia per la piazza che per la meravigliosa veranda. Avere uno spazio che guarda le mura antiche della città è il massimo".

La scelta di servire pesce? "I clienti affezionati della trattoria La Fontana che è un punto di riferimento per l’ottimo cibo, il buon servizio e il fuoco acceso, mi chiedevano di aprire un locale di pesce, mi dicevano ’in città mancherebbe la tua mano’, inoltre mia figlia aveva la volontà di intraprendere questa professione e si è calata bene nell’ambiente, devo dire. Abbiamo lavorato più di un mese al restyling del fondo che è venuto accogliente e molto chic. Così facciamo contenti i pratesi, aiutiamo l’economia della città e per me questo sacrificio è soprattutto una grandissima soddisfazione che ha chiuso il cerchio della mia carriera, a 360 gradi".

La famiglia Billi raggiunge così la quota di tre ristoranti tra Prato e la Provincia. Oltre a La Fontana nella zona collinare del Palco, c’è La Tignamica in via Val di Bisenzio nel comune di Vaiano che è gestito dall’altro figlio di Gualtiero, Gabriele Billi.

Ma nel corso degli ultimi decenni Billi senior ha aperto molti locali, tra i più belli di Prato – alcuni creati da zero e altri rilanciati da precedenti gestioni – come il President, il Santa Cristina, il Capriolo, il Tennis Club, le Pavoniere e altri ancora. Senza contare quelli fuori dai confini italiani, come i locali a Ibiza e a Los Angeles, dove al ristorante Perino’s tra i commensali si incontravano i familiari del presidente Usa Ronald Reagan. Ora si accedono i riflettori su "La Nassa" in piazza Mercatale.