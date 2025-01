Ripartono i Cavalieri. Biella e poi Capitolina

"Dire che abbiamo concluso l’anno nel miglior modo possibile, vincendo a Torino e garantendoci una bella iniezione di fiducia. Tra l’altro abbiamo visto ed analizzato le statistiche ed è stata una partita d’alto livello: merito anche della prestazione dei nostri rivali e della direzione arbitrale. Dobbiamo ripartire da questo successo per rilanciarci, abbiamo le carte in regola per poter far bene". E’ Alessandro Lunardi a suonare la carica, considerando che proprio ieri i Cavalieri Union hanno ripreso gli allenamenti a pieno regime. L’ex-capitano nonché attuale collaboratore tecnico di Alberto Chiesa ha tirato le somme, guardando alle prossime due gare di Serie A fissate entrambe al Chersoni: il 18 gennaio Biella, il 26 gennaio Capitolina. Ed è a quest’ultimo impegno che Lunardi guarda con maggior carica motivazionale. "Abbiamo approfittato della pausa per staccare la spina e per ricaricare le batterie, ma abbiamo ormai ripreso la routine di allenamenti – ha detto - ci apprestiamo adesso a preparare le prossime due gare casalinghe molto importanti. Vogliamo confermare il risultato positivo, riscattando anche lo "scivolone" di inizio campionato con Capitolina". Per i "tuttineri" gennaio sarà insomma un mese cruciale per poter continuare a pianificare la risalita in classifica: due eventuali vittorie garantirebbero almeno altri otto punti, se non dieci. Ma anche febbraio si preannuncia impegnativo, se consideriamo i due incroci con altrettante squadre venete: il 2 febbraio i Cavalieri faranno visita al Paese dell’ex-Leonardo Della Ratta, mentre il 16 febbraio successivo dovranno prepararsi a ricevere il Verona. Sarà fondamentale presentarsi agli appuntamenti nella miglior condizione fisica possibile. Va in quest’ottica l’allenamento congiunto con i Gispi Tigers domani alle 20 a Coiano: entrambe le formazioni necessitano di affinare ulteriormente la condizioni e questo confronto può sulla carta essere utile a tutte e due le realtà. Perché manca sempre meno al momento di ricominciare a fare sul serio.

Giovanni Fiorentino