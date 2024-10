Rinforzi per lo sport. Incarico di fiducia per Luca Vannucci . Alle frazioni va Mosca

"Se vogliamo dare servizi puntuali ai cittadini abbiamo bisogno di personale". La sindaca Bigetti è stata chiara fin dall’inizio sulla volontà di affidare incarichi fiduciari e rivedere la macchina amministrativa con figure specifiche che andranno a sostenerla nelle diverse deleghe che ha tenuto per sè. E la prima novità annunciata ieri riguarda il mondo dello sport: centinaia le società sportive, tanti i lavori in ponte grazie ai fondi del Pnrr, basti pensare alla piscina olimpionica di Iolo per 16 milioni di euro, oppure ai 440mila per la palestra di via Roma, ma anche agli oltre 2 milioni per una serie di opere su alcuni campi di calcio e di rugby. C’è bisogno di un collante, ma anche di persone che facciano da raccordo con le realtà del territorio, da qui la novità introdtta in Comune con la costituizione di una tavolo tecnico per la promozione e sviluppo dello sport, una struttura permanente con il compito di potenziare l’ascolto, elaborare idee e proporre iniziative per la crescita dello sport in città.

Alla guida Luca Vannucci, assessore allo Sport della giunta Biffoni dal 2019 al 2022, che è stato assunto come ex art.90 con un incarico fiduciario da parte di Bugetti. Al suo fianco ci saranno i consiglieri comunali Enrico Romei, scelto per le sue esperienze e competenze in ambito sportivo sia come atleta a livello agonistico che come educatore sportivo e scolastico, e Gianluca Coppini individuato per la professionalità e la preparazione sviluppate attraverso il coordinamento del Circolo Tematico dello Sport dal 2015 ad oggi, nell’organizzazione di eventi, creazione di proposte e di progetti. "Si tratta di uno strumento innovativo che ho fortemente voluto per dare rappresentanza al mondo delle associazioni sportive e che è stato ideato per coadiuvare me egli uffici nell’ascolto dei loro bisogni oltre che nella progettazione dello sport nella nostra città - dice Bugetti -. Il Pnrr ha dato una occasione straordinaria, abbiamo l’opportunità di avere fra qualche anno degli impianti rinnovati e molto belli, ma in questo momento dobbiamo un po’ ‘soffrire’ a causa di questo ingorgo di opere in un lasso di tempo relativamente breve".

Entro il mese di ottobre andranno a dama anche le altre nomine: per la cultura, delega che la sindaca ha tenuto per sé, sarà assunto a tempo determinato (ex articolo 90) con un incarico fiduciario Francesco Fantauzzi, nome ben noto in Comune. Con la società cooperativa Fonderia Cultart, Fantauzzi ha infatti curato l’organizzazione e la programmazione di nove edizioni del festival Settembre Prato è Spettacolo e, tra le altre cose, ha recuperato e contribuisce alla gestione del Garibaldi Milleventi.

Ad affiancare l’attività dell’amministrazione in tema di ascolto delle frazioni ci sarà invece Giovanni Mosca, che è stato prima presidente di circoscrizione e poi consigliere alle frazioni nella prima giunta Biffoni. Infine resta scoperto il settore della scuola, (delega della sindaca): in ballo c’è il nome dell’ax assessore Ilaria Santi, ma al momento non ci sono conferme.

