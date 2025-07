Rinasce il Sentiero delle Sorgenti. Sabato l’inaugurazione a Luogomano

Sarà inaugurato sabato alle 10 il nuovo Sentiero delle sorgenti del Bisenzio, un tracciato ad anello all’interno del complesso agricolo forestale regionale Acquerino Luogomano e della Riserva naturale Acquerino Cantagallo. L’appuntamento è fissato a Luogomano, punto di partenza e arrivo dell’itinerario, che si snoda attraverso i fabbricati di Vespaio e delle Barbe.

L’intervento, promosso dall’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio e dal Comune di Cantagallo, è stato realizzato grazie ai fondi del Piano di sviluppo rurale della Regione Toscana. Il progetto ha previsto la risistemazione e la ristrutturazione di un sentiero già esistente e molto frequentato, al quale sono stati apportati numerosi miglioramenti per aumentarne la fruibilità e la sicurezza. Sono stati installati nuovi tratti di staccionata e gradini, aggiunti tavolini e panche per la sosta, e posizionata una cartellonistica completa, non solo dal punto di vista escursionistico, ma anche con informazioni toponomastiche e storiche legate al territorio. Il sentiero si compone di due tracciati: uno principale di circa 15 chilometri e uno più breve, che si snoda come variante interna. Entrambi partono e terminano al parcheggio di Luogomano. Il percorso è di tipo turistico, accessibile a tutti, e nel 90% dei casi si sviluppa su strade esistenti o riaperte. Solo un breve tratto, segnalato con cartellonistica arancione, è riservato agli escursionisti più esperti.

"Si tratta di un’importante valorizzazione del patrimonio agricolo e forestale regionale gestito dall’Unione dei Comuni e della Riserva Naturalei", sottolinea Luca Maccelli, responsabile dell’ufficio forestazione dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio. "Questo itinerario – dichiara Jacopo Payar, assessore al Turismo di Cantagallo – valorizza uno spettacolare e importante sito naturalistico: le sorgenti del Bisenzio". Per informazioni: Trekking Toscani, tel. 333-8064244.