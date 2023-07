Si fa rimuovere l’auto per evitare il controllo della Municipale, scoperto dai vigili

Prato, 3 luglio 2023 – Lascia l'auto sul marciapiede con il motore acceso e per evitare il controllo si fa rimuovere l’auto dalla Municipale: è successo sabato scorso, quando una pattuglia dei motociclisti della Polizia Municipale, durante il servizio di servizio di pattugliamento in zona via Pistoiese, è intervenuta per un’autovettura che si trovava ferma sul marciapiede con il motore acceso, creando notevole intralcio ai pedoni e al traffico. Gli agenti hanno constatato che dentro l’auto non vi era nessuno e hanno atteso invano il proprietario per circa 15 minuti, anche attirando l’attenzione mediante l’utilizzo delle luci di emergenza blu di cui sono dotati i veicoli di servizio.

D’altra parte il veicolo risultava acceso, con l'aria condizionata inserita e aperto, circostanza che faceva sospettare il fatto che chi aveva parcheggiato non fosse lontano, anche per la presenza di numerose persone che assistevano incuriosite alla scena.

La pattuglia vista la situazione ha proceduto a rimuovere l’auto con apposito carro-attrezzi per le violazioni riscontrate, affidandola alla depositeria in turno, data l’assenza del proprietario. Gli agenti, insospettiti dalla vicenda, si sono recati subito presso la depositeria comunale per verificare se il proprietario si fosse fatto vivo e infatti, appena pochi minuti dopo la rimozione, si è presentato lì il proprietario del veicolo per reclamare la sua restituzione, previo pagamento delle relative spese di rimozione.

L’uomo, cinese, all’uscita in strada ha però trovato gli agenti che lo hanno fermato e lo hanno riconosciuto come uno dei “curiosi” che si trovavano in via Pistoiese. Evidentemente sperava di evitare il controllo, perché alla richiesta dei documenti di guida ha mostrato agli agenti un patente di guida falsificata. E' stato così accompagnato presso il Comando di piazza Macelli e denunciato per produzione ed uso di atto falso, oltre che sanzionato per la guida senza patente con il fermo del veicolo, il tutto oltre alle spese per la rimozione e la multa per la sosta sul marciapiede.