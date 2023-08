Riflessi tra Giappone e Occidente Alla scoperta dei Manga di Hokusai

Al Museo del tessuto continua con successo la bella mostra "Kimono. Riflessi d’arte tra Giappone e Occidente". La scoperta del Giappone ha avuto un impatto decisivo nell’evoluzione delle arti europee e statunitensi della seconda metà dell’Ottocento e dei primi decenni del Novecento. Le stampe giapponesi dell’Ukiyo-e, ovvero le "immagini del mondo fluttuante", con i loro colori vivaci, le composizioni dai tagli prospettici arditi, una evidente predilezione per la linea e il naturalismo delle pose, fornirono agli artisti europei spunti inesauribili di ispirazione. L’Europa fu invasa dalle xilografie di Utamaro, Hokusai e Hiroshige, straordinari rappresentanti dell’arte giapponese che, in pochi decenni, divennero non solo l’icona della sofisticata cultura di un paese allora tanto misterioso quanto ammirato, ma anche la chiave per aprire le porte a un’arte nuova. La mostra racconta anche tutto questo. Nella cultura contemporanea di tutto il mondo la parola "manga" indica i fumetti giapponesi. Questo tipo di illustrazioni nasce negli anni ’50, poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, e da allora è stato sempre in crescita. Tuttavia il termine manga risale alla fine del ’700 ed era allora utilizzato per indicare un particolare tipo di libro illustrato. Traducibile come "pittura in libertà" o "immagini sparse", questo termine è diventato famoso grazie all’opera di Katsushika Hokusai. I Manga di Hokusai sono quindici volumi e raccolgono schizzi a piena pagina con soggetti vari: paesaggi, animali, architetture, oggetti e e figure umane ritratte in diverse attività. Questi manga, pubblicati tra il 1814 e il 1878, rappresentano un enorme repertorio di immagini che ancora oggi conservano il loro fascino, contribuendo a rinnovare la fama di questo artista.