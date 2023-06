Rifiuti, via ai lavori per il nuovo ecocentro di Alia in via Paronese. Sostituirà quello attuale

Prato, 19 giugno 2023 - Sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo ecocentro di via Paronese. L’intervento, previsto in un’area verde di circa 4mila metri quadrati di fronte al comando dei vigili del fuoco, progettato e realizzato a cura di Alia con un investimento di circa 1,4 milioni di euro, prevede un centro di raccolta per il conferimento gratuito da parte degli utenti di tutte quelle tipologie di rifiuti che non rientrano nel quotidiano sistema di raccolta vigente sul territorio. L’impianto, una volta a regime, nella primavera del 2024, andrà a sostituire l’attuale centro di raccolta adiacente alla vicina sede di Alia, sempre in via Paronese.

“I pratesi hanno da sempre utilizzato molto l’ecocentro che avevano a disposizione. Nel 2022 abbiamo registrato più di 37mila accessi e circa 1.200 tonnellate di rifiuti conferiti in via Paronese. Questo è il primo di una serie di interventi previsti in città: un ecocentro strutturato, molto ampio, per far sì che i cittadini possano differenziare direttamente i loro rifiuti accedendo con facilità alla struttura – commenta Domenico Scamardella, dirigente progettazione e trasformazione servizi di Alia - Le opere non sono complicate da realizzare, ma la norma ambientale sugli ecocentri è molto stringente. Quasi in contemporanea con questo iter sono partiti i lavori per ristrutturare la sede di via Paronese. Saranno fatti dei piccoli interventi per migliorare la fruibilità dell’attuale ecocentro, che però, poi, una volta ultimata la nuova struttura, verrà chiuso”.

Nel nuovo ecocentro in via di realizzazione ci saranno due accessi, uno pedonale e uno carrabile. La piattaforma ecologica modulare, in parte coperta, sarà composta da dieci cassoni scarrabili per il conferimento dall’alto, raggiungibili in auto tramite una rampa di accesso (sul modello di quanto già avviene, per esempio, nell’ecocentro di Montemurlo). Ci saranno poi un piccolo edificio a un piano adibito a uffici e accoglienza e uno spazio coperto con tettoia, all’interno dell’ampio piazzale, dedicato alla raccolta dei rifiuti pericolosi. Accanto alla struttura verrà infine realizzata una zona di sosta con una quindicina di stalli, direttamente comunicante, tramite un cancello interno, col centro di raccolta vero e proprio, dove poter attendere in auto il proprio turno per i conferimenti senza incidere sul normale traffico veicolare di via Paronese.

“Siamo contenti perché la nostra città avrà finalmente il suo primo centro di raccolta con tutte le sue funzioni, con un aumento dei servizi tra cui un ampliamento degli orari, così da facilitare i cittadini nei conferimenti – sottolinea l’assessore alla città curata del Comune, Cristina Sanzò - Contiamo di inaugurare il centro per la primavera del prossimo anno. Nel frattempo, entro la fine di questo anno, dovremmo concludere l’iter burocratico per il secondo centro di raccolta, che è quello di viale Marconi, di cui vedremo almeno l’inizio dei lavori nei primi mesi del 2024”.