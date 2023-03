Rifiuti, nuova stangata Tari: rincaro del 6,7%. Le aziende pagano il conto più salato

Prato, 29 marzo 2023 - E’ una stangata da tre milioni di euro quella che verrà spalmata fra le utenze domestiche e quelle non domestiche per far tornare i conti sulla Tari. Come stabilito in sede di Autorità d’ambito (l’Ato rifiuti toscana centro), il costo del servizio di ritiro e smaltimento della spazzatura nel comune di Prato passa dai 45,1 milioni del 2022 ai 48,1 milioni di euro di quest’anno. Questo significa che il gestore, Alia, ha avuto maggiori costi e che a ripagarli dovranno essere i cittadini sborsando in media il 6,7% in più di Tari. L’aumento non sarà a pioggia, bensì terrà conto di determinati parametri. Le utenze domestiche saranno più tutelate: in questo caso l’aumento medio è del 2,9%. Molto peggio vanno le cose per le attività economiche: si va dal 4% medio di aumento delle attività industriali con produzione interna al 7% di tutte le altre utenze non domestiche. La situazione sembra completamente senza via d’uscita. Perché se nel 2022 i sindaci dell’Ato avevano giocoforza dovuto accettare i rincari, chiedendo però al contempo un cambio di passo negli investimenti infrastrutturali, dodici mesi dopo va riscontrato come nulla sia cambiato sul fronte degli impianti. La situazione è...