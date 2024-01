Rievocazioni storiche. Il bando della Regione

E’ stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Toscana, il bando per il "Sostegno alle manifestazioni di rievocazione storica", che la Regione finanzia anche per il 2024, con complessivi 500 mila euro.

Nel 2023, le manifestazioni in provincia di Prato che hanno beneficiato dei fondi regionali sono state quattro: la "Festa della polenta" a Vernio gestita dalla Società della Miseria, il Corteggio Storico di Montemurlo, l’Assedio alla Villa di Poggio a Caiano e il Corteggio Storico di Prato che si tiene l’8 Settembre.

"Siamo fortemente impegnati nel sostegno economico strutturato che rinnoviamo ogni anno alle attività di rievocazione storica – ha detto il presidente Giani – Come Regione siamo orgogliosi di questo contributo forte che possiamo offrire, consideriamo infatti importantissime queste iniziative organizzate dai Comuni e dalle associazioni, che rendono i nostri borghi e paesi dei centri vivi, con un profilo che si arricchisce certamente da un punto di vista turistico, ma che sono fondamentali soprattutto per risvegliare il senso di identità e di appartenenza dei cittadini alle varie realtà municipali di tutti i territori toscani. Inoltre – ha aggiunto il presidente – a breve verrà pubblicato anche il bando da 200 mila euro per le iniziative dei Comuni che riguardano la ricorrenza dei 450 anni dalla morte di Cosimo I dei Medici, un anniversario molto importante per la storia della Toscana".

Il contributo a sostegno alle manifestazioni di rievocazione storica è rivolto alle numerose associazioni ed enti locali, più di 200 su tutto il territorio regionale, che sono impegnati a promuovere manifestazioni che valorizzano l’identità toscana.

Il bando è consultabile sul sito della Regione Toscana.