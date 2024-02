Rievocazioni storiche, ecco i soldi. L’Assedio partecipa al bando regionale La Pro Loco di Poggio a Caiano presenta il progetto "L'Assedio alla Villa" per ottenere finanziamenti regionali per la rievocazione storica. L'onorevole Chiara La Porta chiede il riconoscimento nazionale per eventi come questo. Il Comune di Carmignano non ha presentato progetti per ottenere finanziamenti regionali.