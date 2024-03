Riapre il palazzetto. Grande festa a Oste

Grande festa domenica a Oste per la riapertura, dopo i danni causati dall’alluvione, del palazzetto dello sport di via del Pantano. L’appuntamento è per le 16 con un intero pomeriggio dedicato alle esibizioni sportive e agli atleti del territorio. In particolare la società Montemurlo basket darà l’opportunità a bambini e ragazzi di giocare insieme e di fare tiri a canestro sul nuovo campo da gioco in parquet. Il 2 novembre l’acqua aveva raggiunto i 60 centimetri all’interno della palestra. Ad andare completamenti distrutti erano stati il pavimento da gioco, gli arredi e gli spogliatoi.

A dicembre scorso il Comune di Montemurlo aveva dato il via ai lavori di somma urgenza per il ripristino della piena funzionalità della palestra per un valore complessivo di 203mila euro. Un intervento che era andato avanti in maniera spedita ma che si è dovuto confrontare con i problemi legati all’umidità. L’amministrazione comunale, infatti, prima di montare il nuovo parquet, che da solo ha un valore di oltre 85 mila euro, ha dovuto attendere alcune settimane in più.

Ora finalmente tutto è pronto e dalla prossima settimana ripartiranno le lezioni di attività motoria del liceo artistico Brunelleschi, della primaria Anna Frank e la ginnastica anziani. Anche le società sportive, in primis la Montemurlo basket, ritrovano la loro casa e gli spazi dove allenarsi e disputare le partite. "Finalmente, grazie a un importante investimento di somma urgenza, riconsegniamo il palazzetto dello sport a studenti, associazioni sportive e cittadini – dice il sindaco Simone Calamai – Un bel traguardo che ci piace condividere con gli sportivi del territorio che hanno dovuto affrontare tante difficoltà a causa della chiusura dell’impianto. Torniamo alla normalità".