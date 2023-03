"Resto qui" di Balzano Torna il gruppo di lettura in biblioteca Lazzerini

Per tutti gli amanti della lettura domani alle 21 torna l’appuntamento con "Il Salotto del giovedì", il gruppo di lettura della Biblioteca Lazzerini. Insieme alla bibliotecaria Alice si parlerà del libro "Resto qui" di Marco Balzano edito da Einaudi, finalista al Premio Strega 2018. La storia, raccontata da una voce narrante femminile, descrive un fatto vero ma dimenticato: è la storia del Sudtirolo, terra di confini e di lacerazione. Una gigantesca catastrofe che è stata l’atto finale di una persecuzione linguistica, etnica, culturale, morale avviata con l’italianizzazione forzata di una valle che da secoli si esprime in lingua tedesca. Quando Mussolini mette al bando il tedesco a favore dell’italiano e perfino i nomi sulle lapidi vengono cambiati, allora, per non perdere la propria identità, non resta che provare a raccontare. E la scrittura di Balzano permette di ricostruire sentimenti, disperazioni e fughe rocambolesche di un microcosmo vitale eppure condannato attraverso una forza narrativa che inserisce le vicende private nella tragedia della grande storia. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. L’ingresso è da via Santa Chiara 24.