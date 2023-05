Rc Auto, nuova impennata Polizze cresciute del 20%

E’ stata solo un’illusione quella vissuta nei mesi post pandemia dagli automobilisti pratesi di potere assistere a un calo significativo dell’Rc Auto. Le restrizioni vissute in era covid avevano portato a una diminuzione degli incidenti e quindi al conseguente calo delle polizze. Una situazione che però non è durata nemmeno un anno, perché dall’aprile 2022 i costi delle assicurazioni per la sola responsabilità civile sono di nuovo schizzati verso l’alto. A confermarlo sono i dati dell’osservatorio di Facile.it, che rivelano come nel paragone aprile 2022–aprile 2023, le polizze siano cresciute in media del 20%, toccando quota 769 euro. Tariffe che regalano alla provincia pratese l’ormai consueta maglia nera di territorio più caro della Toscana, e fra i più cari in Italia, per assicurare un mezzo a quattro ruote. L’incremento in un anno è stato di ben 130 euro: un aumento che però non è stato costante. Dopo un picco di 709 euro ad agosto 2022 per assicurare con l’Rc Auto la macchina nella nostra provincia, i valori erano scesi fino a 632 euro a dicembre 2022. Poi un’impennata improvvisa fino a toccare il record dello scorso aprile di 769 euro. Analizzando i dati su tutto il territorio provinciale, Prato città fa registrare un +22% rispetto ad aprile 2022 e un +58% rispetto alla media italiana, con un prezzo medio per polizza di 816 euro. A tirare giù il dato provinciale è invece Vernio, il comune più virtuoso del Pratese con 397 euro di media a polizza. Non solo. Sempre Vernio va in controtendenza rispetto agli altri comuni limitrofi, facendo registrare un -29% nel paragone col 2022.

Ad aumentare rispetto al post pandemia sono invece i costi delle assicurazioni Rc Auto di tutti gli altri comuni del pratese (eccetto Poggio a Caiano, che segna -23%): Carmignano +27%, Montemurlo +19%, Vaiano +33%. La causa dei valori elevati e decisamente sopra la media nazionale dell’Rc Auto, va ricercata nel numero di incidenti ma anche nelle classi di merito degli automobilisti pratesi. Perché solo il 55% è in prima classe, mentre il 24% si attesta fra la decima in su, facendo inevitabilmente aumentare i costi delle polizze. Va anche detto comunque che l’aumento delle tariffe medie rilevato nell’ultimo anno è stato registrato, seppur in misura differente, in tutt

e le province toscane.

