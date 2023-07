Raporto sulle migliori città del lavoro in Italia, Prato nella fascia alta

Prato, 26 luglio 2023 - Prato si è classificata al 26° posto su 110 nel primo Rapporto sulle migliori città del lavoro in Italia realizzato dalla fondazione AIDP Lavoro e Sostenibilità. In testa ecco Milano, seguita da Trieste e da Udine, mentre in ultima posizione troviamo Andria. Per stipulare la graduatoria è stato utilizzato il criterio generale de "il posto dove si lavora meglio", combinando fattori economici come ad esempio le retribuzioni, gli ambienti di lavoro, le opportunità di percorsi professionali, la reputazione aziendale, le opportunità di smart working. Altri fattori considerati dall'indagine sono poi il contesto ambientale, i servizi per il tempo libero, quelli per il digitale e la sicurezza.

La differenza fra la cima e il fondo della classifica è contenuta, mentre il divario nord-sud nella distribuzione delle città per temi - ad esempio cultura, smart working, sport e altro - è piuttosto netto (praticamente tutte le 30 città della fascia di posizionamento bassa sono del sud e isole). Meno evidenti sono invece i divari tra grandi e piccoli capoluoghi.