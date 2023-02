Pestata a sangue. Aggredita da due balordi e ferita con un rasoio per pochi spiccioli

Prato, 22 febbraio 2023 – Pestata a sangue da due balordi incappucciati mentre rincasa. E’ stata una nottata di terrore quella vissuta da una ragazza di 28 anni finita in ospedale con il volto tumefatto, una ferita procurata con un rasoio, il naso fratturato e un dente rotto. Ad aggredirla e riempirla di botte sono stati due banditi che sono fuggiti dopo averle rubato la borsa. Il violento episodio nella notte fra lunedì e martedì, intorno alle due, quando la giovane stava rientrando a casa dopo aver finito il suo turno di lavoro in un locale del centro di Prato. La ventottenne lavora infatti come cameriera in un pub. Come tutte le sere, è uscita dal locale e ha preso la sua auto per tornare a casa, alla Pietà, il quartiere bene della città.

Arrivata sotto la sua abitazione ha parcheggiato l’auto ed scesa per entrare in casa. Prima di poter mettere piede nel portone però è stata sopraffatta dai due uomini che hanno cominciato a picchiarla sul volto e alla testa. Hanno estratto un rasoio con cui le hanno fatto una ferita sulla faccia. La giovane è caduta a terra in una pozza di sangue, ha tentato di divincolarsi e si è messa a gridare chiedendo aiuto. Ad accorgersi di quello che stava accadendo in strada è stata la mamma della giovane che è subito intervenuta. I due balordi, a quel punto, hanno afferrato la borsa della vittima e sono scappati senza lasciare tracce. La madre ha allertato i soccorsi e alla Pietà sono arrivati un’ambulanza del 118 e la polizia che sta indagando sul caso.

La vittima è stata portata in ospedale in codice giallo: era sotto choc e aveva il volto pieno di lividi e graffi, il naso fratturato e un dente rotto. Ieri pomeriggio è stata dimessa ed è potuta tornare a casa anche se era ancora molto spaventata.

Quello che meraviglia è la violenza usata. I malviventi l’avrebbero massacrata di botte "solo" per rubarle la borsa con dentro pochi effetti personali. La vittima ha detto di non conoscere i suoi aggressori e di non essere in grado di fornire un identikit in quanto avevano il volto travisato. La squadra mobile, a cui sono state affidate le indagini, al momento procede per rapina anche se non esclude nessuna pista, neppure quella di un agguato in piena regola. In zona, purtroppo, ci sono poche telecamere, difficile che i rapinatori possano essere stati ripresi. Possibile che la giovane sia stata seguita dopo essere uscita dal pub del centro? Oppure i due sapevano che la ragazza torna tardi la sera in quanto lavora fino alle 1,30 di notte? L’aspettavano? O l’hanno vista scendere dalla macchina e hanno deciso di agire? Sono tutte domande su cui la polizia sta cercando di fare chiarezza.

L’episodio ha creato non poco allarme in quanto avvenuto nella zona "vip" della città dove ultimamente sono avvenuti diversi fatti preoccupanti. Appena due settimane fa una coppia di anziani e la loro badante è stata rapinata in casa, sempre alla Pietà, da due banditi armati di un punteruolo. Furono messi in fuga dal cane che cominciò a ringhiare.