Aggredita mentre rientra a casa alla Pietà

Un'ambulanza del 118

Prato, 21 febbraio 2023 – E’ stata aggredita da due uomini che la stavano aspettando sotto casa alla Pietà. Il violento episodio è avvenuto l’altra notte, intorno alle 2, quando la giovane stava tornano dal lavoro. La vittima lavora come cameriera in un pub in centro.

Secondo quanto emerso fino a ora, i due malviventi, incappucciati e armati di un rasoio, si sono appostati sotto l’abitazione della giovane in attesa che rientrasse. Appena ha parcheggiato la macchina è stata avvicinata alle spalle e picchiata a sangue. L’hanno buttata a terra procurandole ferite al volto, la rottura del setto nasale e di un dente. I due poi sono fuggiti dopo averle rubato la borsa.

La ragazza è stata soccorsa dall’ambulanza del 118 e dalla polizia che sta seguendo l’indagine. Al momento la polizia procede per rapina.