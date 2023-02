Ragazza aggredita a Prato, onda di solidarietà per Martina: "Siamo pronti a curare le sue ferite"

Martina Mucci, 28 anni, è stata aggredita alla Pietà

Prato, 27 febbraio 2023 – L’onda di solidarietà per Martina Mucci, la cameriera di 28 anni, vittima di un brutale pestaggio nella notte del 21 febbraio, sta crescendo di ora in ora. Quel volto deturpato per mano di due aggressori per il momento ignoti - le hanno spaccato i denti, fatto un occhio nero e lasciato una ferita sul volto - ha toccato le corde di chi sa che cosa significhi subire un tale sfregio, sotto tutti i punti di vista. Tornare bella come un tempo è il desiderio di Martina: un desiderio per il quale sono necessari molti soldi per le cure sanitarie e la ricostruzione dei denti. Dopo l’iniziativa solidale del titolare Massimiliano Cosmo e dei colleghi di lavoro, che hanno costituito un comitato "Tutti insieme per Martina" per raccogliere fondi da devolvere per sostenere le cure sanitarie della 28enne, ecco che si sono fatte avanti due realtà di professionisti, una di Firenze e l’altra di Empoli, pronte a far tornare il sorriso a Martina. Una mano tesa da parte di esperti del settore della chirurgia estetica e ricostruttiva, pronti a mettere a disposizione gratuitamente della ragazza il proprio sapere per ridarle un volto e farla riappropriare della...