Omicidio ai giardini, nella notte fermati due ragazzi: 37enne ucciso con un cacciavite

Prato, 9 maggio 2025 – Fermati nella notte due ragazzi di origine albanese, di 17 e 19 anni, coinvolti nell’omicidio avvenuto nella serata dell’8 maggio, poco prima delle 19, in via Corridoni. I due giovani sono stati interrogati dal sostituto procuratore Valentina Cosci a cui hanno riferito che l’incontro con la vittima, Vladimir Llesh, connazionale di 37 anni, era nato per alcuni messaggi inviati a una ragazza. I due giovanissimi si erano dati appuntamento con ai giardini con Liesh che, secondo quanto raccontato dai ragazzi, sarebbe arrivato in compagnia di altri due uomini. Da lì sarebbe poi scaturita una lite sfociata e un tentativo di aggressione da parte dei trentenni. I giovani sarebbero però fuggiti sino a quando con un cacciavite si sono scagliati contro il 37enne fino a ucciderlo. Un colpo in particolare ha raggiunto il cuore.

L’uomo è stato subito soccorso da un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale, ma poco dopo è morto per le ferite riportate. Il delitto si è consumato nei giardini di via Corridoni, nella zona di via Liliana Rossi. Per i due giovani, difesi dagli avvocati Roberta Roviello e Massimiliano Tesi, è scattato l’arresto.