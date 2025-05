Ct Etruria domina in Toscana, tanti applausi . La squadra Over 55 vince lo scudetto regionale

Il Ct Etruria domina in Toscana. La squadra Over 55 si è aggiudicata il titolo regionale vincendo la partita di finale che la vedeva opposta al Ct Scandicci. Il primo incontro è stato disputato dai giocatori migliori delle due squadre, Enrico Casadei Enrico per l’Etruria e Damiano Fabbrucci per Scandicci. La partita è stata davvero vibrante: il primo set se l’è aggiudicato il giocatore fiorentino col punteggio di 6-4, ma con identico punteggio ha risposto il giocatore pratese nel secondo set. La partita si è risolta quindi dopo due ore e quaranta minuti di gioco a favore di Fabbrucci, che si è aggiudicato il terzo set col punteggio di 6-3. La seconda partita ha messo di fronte Cristiano Carcani (Etruria) e Marco Galli (Scandicci) e si è risolta favore del giocatore pratese col punteggio di 6-1, 6-2. A decidere l’assegnazione dello scudetto regionale è stata quindi la partita di doppio, che ha visto scendere in campo per l’Etruria Marco Filippeschi e Enrico Casadei. La forte e consolidata coppia pratese ha avuto la meglio su quella del Ct Scandicci col netto punteggio di 6-1, 6-2. Alla squadra Over 55 nel tabellone nazionale è stata assegnata la testa di serie numero uno, scenderà in campo il prossimo 27 maggio. La final four che assegnerà il titolo nazionale si disputerà al Ct Etruria il 13, 14 e 15 giugno. Ecco la squadra al completo: Massimiliano Di Vita, Roberto Fissi, Marco Filippeschi, Francesco Cusumano (capitano), Enrico Casadei, Cristiano Carcani, Marco D’Alò, Davide Zio e Luca Landi.