Pestata a sangue: raccolta fondi per Martina

Martina prima e dopo l'aggressione

Prato, 25 febbraio 2023 - Tanta solidarietà intorno a Martina Mucci, la ragazza di 28 anni che è stata aggredita mentre rincasava dal lavoro alle 2 del mattino del 21 febbraio. Picchiata a sangue da due sconosciuti sul pianerottolo di casa alla Pietà dove abita assieme alla madre, è stata sfregiata in modo particolare al volto.

«Chi mi ha aggredita si è accanito sul viso e in particolare sui denti, le parti di me a cui tengo di più, è come se avesse voluto sfregiarmi e forse ci è riuscito», ha ripetuto più volte in questi giorni la cameriera che lavora all'Hop 'N Drop. Ed è stata la proprietà del locale che ha deciso così di costituire un comitato per raccogliere fondi.

«Tutti insieme per Martina» è il comitato che intende aiutare la 28enne nelle cure: purtroppo non tutte, infatti, saranno sostenute dalla sanità pubblica. «Sarà un percorso lungo, ma Martina vuole tornare ad essere se stessa e tutto lo staff e i clienti dell’Hop’ n Drop non vedono l’ora che ritorni ad essere la donna splendida e sorridente che è sempre stata», si legge in una nota stampa.

Il comitato «Tutti insieme per Martina» è già attivo ed ha aperto un conto corrente sul quale si possono fare delle donazioni. L'Iban è IT56Y0103070500000000625273 (per informazioni chiamare lo 05741940486 o contattare lo staff attraverso le pagine facebook hopndroppub o instagram hop_n_drop_).

Infine, in occasione della festa della donna, sarà organizzata una grande serata a favore di Martina, «dove tutti insieme raccoglieremo fondi per quest’iniziativa». La speranza del comitato è che «il cuore grande delle persone possa aiutare questa donna, perché la violenza, in ogni forma, non è assolutamente concepibile».