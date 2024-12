Raffica di furti in centro, questa volta finisce in carcere

Prato, 21 dicembre 2024 – I poliziotti della squadra mobile hanno arrestato un 36enne magrebino considerato l’autore di numerose spaccate nei negozi del centro storico.

Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato firmato dal gip di Prato ed eseguito venerdì. L’uomo era stato arrestato più volte in flagranza e sul suo capo pendeva uno di quei provvedimenti (in questo caso il divieto di dimora a Prato) che raramente vengono rispettati e infatti il 36enne faceva come se nulla fosse, tanto che più volte era stato individuato in città. Viste le ripetute violazioni, il blando divieto di dimora è stato sostituito con la custodia in carcere.