Quintali di sacchi neri nel piazzale della ditta

A proposito di incuria l’area privata stretta tra le fabbriche di via del Molinuzzo e via Toscana. nascosta tra i pronto moda della zona in un’area di proprietà privata ecco che spunta una montagna di sacchi neri e rifiuti. Scarti tessili delle vicine aziende - quasi tutte confezioni - che evidentemente invece di smaltire attraverso i canali legali, preferiscono accatastare quintali e quintali di rifiuti di lavorazione che nel tempo hanno fatto da attrattore per altro genere di rifiuti. Alia non può intervenire perché si tratta di un’area privata e quindi spetta ai proprietari ripulire. In questo caso è il Comune che con un’ordinanza può imporre di pulire. Di sicuro

è una vergogna, che non può stare nel pieno di una zona industriale snodo economico europeo che fa bella mostra di sé con quintali di scarti speciali abbandonati in strada. E non importa se l’area è privata.