Quelle figure femminili che seppero riscattarsi

Proseguono le iniziative del Marzo delle donne a Montemurlo. Il programma prevede mercoledì 12 alle 21 alla biblioteca comunale "Bartolomeo Della Fonte" (Piazza Don Milani, 1) la presentazione del libro "Viaggio fra le Lune" di Giovanni Affortunato Calamai (Romina Valentini editore, 2024). Un libro che celebra l’importanza delle donne. Una raccolta di figure femminili che si sono distinte per doti insolite e particolari: coraggio, volontà, carattere, femminilità, carisma, fortuna, persino perfidia e spregiudicatezza. L’intento dell’autore è quello di riscattare il pesante manto patriarcale che per secoli le ha relegate in oscuri meandri della storia, ridimensionando lo splendore naturale della loro indole e del loro carattere. Dialogherà con l’autore Giampiero Caleri. Domenica 16 ore 21,15 l’appuntamento è ancora una volta al teatro della Sala Banti (piazza della Libertà) con lo spettacolo teatrale "Secondo lei" con Caterina Guzzanti e Federico Vigorito.