Quattro giorni di gusto. C’è la Festa del pesce

A Montemurlo arriva la Festa del pesce 2025. In piazza della Costituzione la Pro Loco di Montemurlo in collaborazione con il Comune di Montemurlo e l’associazione Gogamagoga organizzano quattro giornate di Festa del Pesce con specialità culinarie a tema marinaresco. Gli stand apriranno giovedì e venerdì dalle 18 alle 24, mentre il sabato e la domenica si potrà anche pranzare in piazza con i banchetti aperti dalle 10 del mattino alla mezzanotte. Per tutte e quattro le sere sarà attiva un’area giochi per bambini e l’intrattenimento musicale dal vivo con il dj set. Per maggiori informazioni telefono 347 7241025 oppure 0574558584– e-mail [email protected] oppure [email protected]

Per favorire il corretto svolgimento della manifestazione dalle 8 di giovedì 8 maggio alle 1 di lunedì 12 maggio entreranno in vigore alcune limitazioni al traffico. In piazza della Costituzione, esclusa l’area di parcheggio rialzato posto sul lato di via Carducci, sarà attivo il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto i veicoli degli organizzatori della manifestazione ed il divieto di transito. In tutti i tratti stradali dell’area interessata dalla manifestazione, dovrà essere lasciato libero uno spazio sufficiente al passaggio eventuale dei veicoli di soccorso.

Nei giardini della Misericordia di Montemurlo (via Monsignor Contardi, 13), apre Mise Garden Festival con musica, cibo, divertimento e tante occasioni di socialità. La manifestazione ha il patrocinio del Comune. L’evento si svolgerà tutti i giovedì sera dalle 18 alla mezzanotte con street food e musica dal vivo. L’evento è a cura della Misericordia di Montemurlo. Per dettagli www.misegardenfestival.it.