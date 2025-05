Lo sport nella scuola, nuovo appuntamento del percorso di Panathlon Club e Confartigianato

Prato, 7 maggio 2025 - Prosegue il percorso formativo "Lo sport come strumento di crescita sociale e culturale", con il secondo incontro in programma sabato 10 maggio alle 9.30 presso l’Auditorium di Confartigianato Imprese Prato, in viale Montegrappa 138. L’iniziativa, promossa da Panathlon Club Prato, Salesiani per il Sociale – Prato, Coiano Santa Lucia Prato Social Club e Confartigianato Imprese Prato, si propone come occasione di approfondimento e confronto sul valore dello sport come strumento di educazione, inclusione e promozione dei valori civili. Dopo il successo della prima sessione dedicata al tema “Il Fair Play come strumento educativo”, il nuovo appuntamento sarà incentrato su “Lo sport nella scuola”. Interverranno esperti del mondo scolastico e sportivo, tra cui Saveria Cuzzocrea e Andrea Macrì, insegnanti di scienze motorie, e il dirigente scolastico Mario Battiato. A moderare i lavori sarà Giancarlo Gisonni, direttore di TV Prato. Un’occasione preziosa per riflettere sul ruolo dello sport nella formazione delle giovani generazioni e sul suo impatto nella comunità scolastica e civile.