Successi nei tornei di tennis: Lenzi e Tofani brillano nella categoria Under 10

Esperienze nella categoria Under 10, dall’inizio dell’anno ha disputato quattro finali aggiudicandosi ben due tornei. Dopo aver vinto quello che si è disputato a San Miniato nella prima settimana di aprile, Lenzi ha bissato la vittoria al Tc Ronchi Mare, nel torneo valido per il circuito Kinder, battendo in finale col punteggio di 6-2, 6-3 la forte giocatrice ligure Ginevra Gambirasio.

Giacomo Pugi si è invece aggiudicato il torneo di IV categoria che si è disputato al Tc Carmignano. Il pratese, dopo aver disputato ben quattro partite, è arrivato in finale contro la testa di serie numero due del tabellone, Federico dell’Isola (Polisportiva 2M di Campi Bisenzio), e ha avuto la meglio col punteggio di 4-6, 7-6 e 10-8 al super tie-break.

Marco Cecchini ha vinto il torneo Under 16/18 valido per il circuito Super Next Gen Italia 2025 al Tc Vigna Fiorita di Ciampino. I partecipanti erano 93.

Infine, Niccolò Tofani ha vinto il torneo Rodeo Under 10 che si è disputato al Tennis Club di Marina di Massa.