Torneo giovanile "Preview Paolo Rossi" a Prato: omaggio all'eroe di Spagna '82

Paolo Rossi è scomparso quasi cinque anni fa, a 64 anni, lasciando orfani oltre ai pratesi anche milioni di appassionati di calcio di tutto il mondo. Per ricordarlo, l’Accademia che porta il suo nome e la moglie Federica Cappelletti organizzano da qualche anno un torneo di calcio giovanile che si svolge nella provincia di Arezzo e che quest’anno vedrà fra le partecipanti la Juventus, il Real Madrid, il Milan, l’Inter, la Fiorentina, l’Ajax ed il Benfica. E uno dei tornei di qualificazione alla fase finale del "Memorial Paolo Rossi" del 2025 che si terrà il prossimo settembre avrà luogo proprio a Prato, dove l’eroe di Spagna ‘82 è nato e ha tirato i primi calci a pallone insieme al fratello Rossano. Quest’ultimo era presente ieri in Comune per la presentazione del "Preview Paolo Rossi", questo il nome del torneo, insieme al presidente del CSL Prato Social Club (che organizzerà la tappa pratese) Roberto Macrì, al vice-presidente del comitato toscano Figc Massimo Taiti, alla sindaca Ilaria Bugetti e ad Andrea Cappelletti dell’Accademia Paolo Rossi. Dodici le formazioni "esordienti 2012" che scenderanno sul terreno di gioco del "Vittorio Rossi" di Santa Lucia: Prato sarà rappresentata da La Querce, Casale, Valbisenzio, Jolo, Tavola, Viaccia. Oltre che dal CSL Prato Social Club, presente con una chicca: per l’occasione, i giovani del club giocheranno indossando la casacca del Santa Lucia del 1978, che all’epoca adottò i colori del Lanerossi Vicenza del quale il futuro "Pablito" era il calciatore più rappresentativo (nonché capocannoniere della A, quell’anno). A completare il lotto saranno Fiesole, San Piero a Sieve, Signa, Calenzano e Lastrigiana. Si comincia dopodomani alle 18 con CSL Prato Social Club – La Querce, per poi proseguire alle 18,30 di sabato con Calenzano – Valbisenzio, alle 17,30 di domenica con Jolo – Tavola ed alle 18 di lunedì prossimo con Viaccia – Fiesole. Si riprenderà poi la settimana successiva, con l’ultima giornata della prima fase che sarà disputata il 25 maggio. Da lì in poi si aprirà la fase ad eliminazione diretta, sino alla finalissima del 15 giugno che designerà la rappresentante di Prato al Memorial vero e proprio.

G.F.