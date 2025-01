Pulizia strade e porta a porta non vanno in ferie

Anche durante le festività di fine anno e i primi giorni del 2025, Alia Multiutility conferma il proprio impegno per garantire il decoro e la pulizia della città, un servizio essenziale per assicurare comunità ordinate e vivibili anche nei momenti di festa. L’azienda ha continuato e continua a operare a pieno regime: nel periodo compreso tra il 23 dicembre e il 6 gennaio, nella sola provincia di Prato, i dipendenti di Alia hanno lavorato complessivamente 14.751 ore con l’impiego di una media di 164 lavoratori al giorno. Oltre 2000 le persone quotidianamente impegnate sul territorio dei 65 Comuni serviti dall’azienda. Questo impegno è fondamentale per garantire continuità e qualità nei servizi in un periodo particolare dell’anno.

Da ricordare che il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, gli Ecocentri e tutti gli sportelli al cittadino (Infopoint, Punto Alia e sportello Tari) resteranno chiusi, così come il call center aziendale. Tuttavia, nei giorni feriali e prefestivi il call center sarà regolarmente attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, raggiungibile ai seguenti numeri: 800.888333 (da rete fissa, gratuito); 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore); 0571.1969333 (da rete fissa e mobile).

Gli Ecofurgoni, servizio di raccolta mobile, saranno regolarmente presenti sul territorio il 6 gennaio, seguendo il calendario programmato. I cittadini possono inoltre consultare il portale aziendale www.aliaserviziambientali.it o utilizzare l’app Aliapp, disponibile gratuitamente per dispositivi Ios e Android. L’app consente di effettuare segnalazioni, verificare il calendario di raccolta del proprio Comune, prenotare il ritiro di rifiuti ingombranti e accedere a numerosi altri servizi. La continuità operativa durante le festività sottolinea la missione di Alia Multiutility: essere un partner affidabile per le comunità servite, garantendo sempre presenza e operatività, anche nei periodi dell’anno in cui la necessità di servizi essenziali è particolarmente sentita.