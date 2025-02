Pulcini 2014, il super torneo. Paperino S.Giorgio: grandi sfide

Bologna, Empoli, Spal, Perugia, Prato e Serravalle Football Academy, oltre ai padroni di casa del Paperino San Giorgio. Sono le formazioni che parteciperanno al "Torneo di Carnevale", organizzato come di consueto dal PSG in concomitanza con i festeggiamenti del carnevale della frazione di Paperino. Una manifestazione di calcio giovanile riservata alla categoria "Pulcini 2014" (2015 per i club professionistici) che prenderà il via domenica prossima e che avrà luogo presso il campo sportivo di via della Gora Bandita. Si inizia alle 10 con le eliminatorie, mentre alle 15 si terranno le finali. "Siamo felici di organizzare questa competizione – ha commentato Sauro Pratesi, presidente del Paperino San Giorgio - non vediamo l’ora di dare il benvenuto nelle nostre strutture ad alcune delle migliori formazioni giovanili d’Italia". Fra le formazioni partecipanti c’è anche il Serravalle, club sammarinese. "Abbiamo allacciato i rapporti lo scorso settembre, in occasione della partita disputata a San Marino a margine della cerimonia di premiazione del Comitato Fair Play che ci aveva insignito di un riconoscimento per i nostri progetti – ha spiegato Andrea Bonfiglio, direttore tecnico del PSG - passeremo insieme due giornate, cercando di ricambiare al meglio l’accoglienza ricevuta sotto il monte Titano".